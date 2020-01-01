НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Рома» проявляет интерес к КокоринуAS: Куман определился с главными трансферными целями «Барселоны»Месси заявил Куману о желании покинуть «Барселону»Овечкин и Кузнецов помогли «Вашингтону» победить «Айлендерс»«Бавария» победила «Лион» и сыграет с ПСЖ в финале Лиги чемпионовRT на русскомРФС запретил «Динамо» регистрировать новых игроковMetaratings11MetaratingsMockva.ruГазета.RuМатч ТВSports.ruЕвро-футбол.руSoccernews.ruBookmaker-ratings.ruФутбол РоссииНева СпортНТВПалата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров запретила московскому «Динамо» регистрировать новых игроков.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Динамо» запретили регистрировать новичковSport.ru 15:30«Динамо» запретили регистрировать новых игроков из-за долга перед ОбольскимSports.ru 15:18«Динамо» запретили регистрировать новых игроковМатч ТВ 15:09рекламаГлавное«Рома» проявляет интерес к КокоринуAS: Куман определился с главными трансферными целями «Барселоны»Месси заявил Куману о желании покинуть «Барселону»Овечкин и Кузнецов помогли «Вашингтону» победить «Айлендерс»«Бавария» победила «Лион» и сыграет с ПСЖ в финале Лиги чемпионовНовости