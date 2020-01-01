НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
RT на русскомRT на русском
РФС запретил «Динамо» регистрировать новых игроков
Metaratings
  • Metaratings
  • Mockva.ru
  • Газета.Ru
  • Матч ТВ
  • Sports.ru
  • Евро-футбол.ру
  • Soccernews.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Футбол России
  • Нева Спорт
  • НТВ
Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров запретила московскому «Динамо» регистрировать новых игроков.В источнике
Подробнее о событии
alt

«Динамо» запретили регистрировать новичков

Sport.ru 15:30
alt

«Динамо» запретили регистрировать новых игроков из-за долга перед Обольским

Sports.ru 15:18
alt

«Динамо» запретили регистрировать новых игроков

Матч ТВ 15:09
реклама
Главное
Новости