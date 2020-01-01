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РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых игроков
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В четверг, 30 апреля, состоялось заочное заседание Палаты по разрешению споров, где были приняты следующие решения: 1. Удовлетворить заявление футболиста-профессионала Косицина С.В. в отношении Ассоциации ФК "Тамбов" о взыскании задолженности по трудовому договору и иным выплатам с учетом уточнения требований частично.В источнике
С чего всё начиналось
«Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению ассоциации ФК «Тамбов» в случае исполнения обязательств перед футболистом», — говорится в сообщении на официальном сайте футбольного союза.
РБК 03:56
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