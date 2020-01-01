РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых игроков

В четверг, 30 апреля, состоялось заочное заседание Палаты по разрешению споров, где были приняты следующие решения: 1. Удовлетворить заявление футболиста-профессионала Косицина С.В. в отношении Ассоциации ФК "Тамбов" о взыскании задолженности по трудовому договору и иным выплатам с учетом уточнения требований частично.