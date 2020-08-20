НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Рома» проявляет интерес к КокоринуМесси сообщил Куману, что не видит для себя будущего в «Барселоне»Овечкин и Кузнецов помогли «Вашингтону» победить «Айлендерс»«ПСЖ» впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов«Ак Барс» победил «Металлург» на хоккейном турнире в КазаниРИА НовостиРФС запретил московскому «Динамо» регистрировать новых футболистовSports.ru11Sports.ruГазета.RuMockva.ruMetaratingsМатч ТВЕвро-футбол.руSoccernews.ruBookmaker-ratings.ruФутбол РоссииНева СпортНТВПалата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров вынесла запрет московскому "Динамо" на регистрацию новых игроков, сообщается на сайте РФС.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Динамо» запретили регистрировать новичковSport.ru 15:30«Динамо» запретили регистрировать новых игроков из-за долга перед ОбольскимSports.ru 15:18«Динамо» запретили регистрировать новых игроковМатч ТВ 15:09рекламаГлавное«Рома» проявляет интерес к КокоринуМесси сообщил Куману, что не видит для себя будущего в «Барселоне»Овечкин и Кузнецов помогли «Вашингтону» победить «Айлендерс»«ПСЖ» впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов«Ак Барс» победил «Металлург» на хоккейном турнире в КазаниНовости