РФС запретил московскому «Динамо» регистрировать новых игроков
Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила московскому «Динамо» регистрировать новичков за нарушения при расторжении соглашения с форвардом Рамилем Шейдаевым. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщает пресс-служба РФС, заявление Шейдаева в отношении «Динамо» о признании расторжения трудового договора без обоснованных причин, а также о взыскании компенсации за расторжение трудового договора было удовлетворено частично.