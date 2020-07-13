НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
RT на русскомRT на русском
В РФС завершили расследование в отношении арбитра Лапочкина
LiveResult.Ru
  • Городовой0:39
Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил о завершении расследования в отношении арбитра Сергея Лапочкина.В источнике
41
Подробнее о событии
alt

Глава судейского комитета рассказал о результатах проверки Лапочкина на полиграфе

Футбол России 03:42
alt

РФС сообщил итоги расследования в отношении арбитра Лапочкина

Матч ТВ 04:00
alt

Стали известны результаты проверки судьи Лапочкина на детекторе лжи

Спорт-Экспресс 03:44
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости