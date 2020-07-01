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РПЛ. Ригони на 91-й минуте принес «Зениту» победу над «Тамбовом»
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«Зенит» в 25-м туре РПЛ справился с «Тамбовом». Действующие чемпионы пропустили на 88-й минуте с пенальти. Зенитовцы продолжают с отрывом лидировать в таблице.В источнике
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«Тамбов» — «Зенит»: Азмун открыл счет

Спорт-Экспресс 11:18
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Азмун и Кузяев — в стартовом составе «Зенита» на матч с «Тамбовом»

Матч ТВ 09:31
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Стал известен состав «Зенита» на матч против «Тамбова»

Советский спорт 09:23
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