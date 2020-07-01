РПЛ. Ригони на 91-й минуте принес «Зениту» победу над «Тамбовом»

«Зенит» в 25-м туре РПЛ справился с «Тамбовом». Действующие чемпионы пропустили на 88-й минуте с пенальти. Зенитовцы продолжают с отрывом лидировать в таблице.