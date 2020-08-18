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«Краснодар» проведет первый домашний матч нового сезона РПЛ
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Во вторник, 18 августа, стартует третий тур нового сезона Российской премьер-лиги.В источнике
Подробнее о событии
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Чемпионат России. «Краснодар» примет тульский «Арсенал», «Зенит» и ЦСКА сыграют завтра

Sports.ru 02:10
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Чемпионат России по футболу сезона-2020/2021: расписание матчей 3-го тура

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Булыкин верит, что «Уфа» сдержит «Спартак». Кожевников ждет первого поражения «Локомотива»

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