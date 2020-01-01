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Оставшиеся игры текущего сезона РПЛ могут пройти в четырех городах
Футбол России
  • Футбол России
  • LiveSport.ru
  • Metaratings
  • Soccernews.ru
  • Sports.ru
Ряд клубов Премьер-лиги планирует попросить руководство РПЛ и РФС провести остаток сезона на стадионах четырех городов.В источнике
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Чемпионат России по футболу может быть доигран на юге страны

ИА Красная Весна 18:07 
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Источник: Клубы РПЛ предложат доиграть сезон в четырех городах

Bookmaker-ratings.ru 15:32
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Сезон РПЛ может быть доигран в четырех городах

Soccernews.ru 15:14
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