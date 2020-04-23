Клубы РПЛ могут предложить доиграть сезон на стадионе «Ростов Арена»
Сообщается, что уже на этой неделе несколько клубов планируют обратиться с предложением провести оставшиеся матчи сезона в четырех городах с благополучной эпидемиологической обстановкой: Краснодаре, Сочи, Ростове, Грозном. Подойдут также другие регионы с хорошей футбольной инфраструктурой.В источнике
С чего всё начиналось
Заключительные туры чемпионата России по футболу могут быть доиграны в южных городах страны. Как сообщает журналист Сергей Егоров, все оставшиеся матчи могут пройти в регионах с лучшей эпидемиологической обстановкой.
Футбол России вчера в 14:58
Бомбардир.ру вчера в 14:28