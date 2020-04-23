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Блокнот Ростов-на-ДонуБлокнот Ростов-на-Дону
Клубы РПЛ могут предложить доиграть сезон на стадионе «Ростов Арена»
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Сообщается, что уже на этой неделе несколько клубов планируют обратиться с предложением провести оставшиеся матчи сезона в четырех городах с благополучной эпидемиологической обстановкой: Краснодаре, Сочи, Ростове, Грозном. Подойдут также другие регионы с хорошей футбольной инфраструктурой.В источнике
С чего всё начиналось
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Петербург не вошел в число возможных городов для доигровки РПЛ

Заключительные туры чемпионата России по футболу могут быть доиграны в южных городах страны. Как сообщает журналист Сергей Егоров, все оставшиеся матчи могут пройти в регионах с лучшей эпидемиологической обстановкой.
Нева Спорт 03:18
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ВЭБ купил ЦСКА, РПЛ в 4 городах, НХЛ может вернуться в июле, Шатов и «Рубин», «Динамо» пригласило Соловьева на матч и другие новости утра

Sports.ru 00:00
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Оставшиеся игры текущего сезона РПЛ могут пройти в четырех городах

Футбол России вчера в 14:58
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Клубы РПЛ готовы предложить доиграть сезон в четырех городах без зрителей

Бомбардир.ру вчера в 14:28
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