Клубы РПЛ могут предложить доиграть сезон на стадионе «Ростов Арена»

Сообщается, что уже на этой неделе несколько клубов планируют обратиться с предложением провести оставшиеся матчи сезона в четырех городах с благополучной эпидемиологической обстановкой: Краснодаре, Сочи, Ростове, Грозном. Подойдут также другие регионы с хорошей футбольной инфраструктурой.