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РПЛ могут возобновить 15 или 21 июня
Футбол России
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РПЛ рассматривает возможность возобновления сезона 5 или 21 июня, сообщает журналист Сергей Егоров.В источнике
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Чемпионат России может возобновиться 21 июня матчами без зрителей, но во всех городах

Спорт день за днем 13:04
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Сезон РПЛ может возобновиться 15 или 21 июня

Sport.ru 13:00
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РПЛ может быть возобновлена 15 или 21 июня

Soccer.ru 12:19 
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