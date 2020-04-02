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РПЛ может возобновиться в конце июля при пессимистичном сценарии
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Piter.tv
  • ODDS.ru
  • Metaratings
  • Футбол России
  • Soccernews.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
Самый оптимистичный сценарий возобновления сезона - начало июня, самый пессимистичный - конец июля.В источнике
Подробнее о событии
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Журналист Егоров: «РПЛ могут возобновить в 20-х числах июля»

Soccer.ru 10:12 
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РПЛ может быть возобновлена в конце июля

REGNUM 09:46
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РПЛ может возобновить сезон в середине июля

Metaratings 08:55
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