НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеПять клубов РПЛ настояли на немедленном завершении сезонаГлава РПЛ: мы планируем доиграть сезонРПЛ прислушалась к рекомендации УЕФА о доигровке сезонаКлубы РПЛ определили дедлайн, после которого турнир доигран не будетНазвана оптимальная дата завершения РПЛГлавноеХабиб Нурмагомедов прокомментировал отмену боя с Тони ФергюсономДрачев отказался покидать СБР после письма с призывом об отставкеГлава РПЛ: мы планируем доиграть сезонГлавный тренер российских гимнастов заразился коронавирусом«Адмирал» собирается вернуться в КХЛODDS.ruРПЛ может возобновиться в конце июля при пессимистичном сценарииSports.ru7Sports.ruPiter.tvODDS.ruMetaratingsФутбол РоссииSoccernews.ruBookmaker-ratings.ruСамый оптимистичный сценарий возобновления сезона - начало июня, самый пессимистичный - конец июля.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Журналист Егоров: «РПЛ могут возобновить в 20-х числах июля»Soccer.ru 10:12 РПЛ может быть возобновлена в конце июляREGNUM 09:46РПЛ может возобновить сезон в середине июляMetaratings 08:55рекламаЕщё по темеПять клубов РПЛ настояли на немедленном завершении сезонаГлава РПЛ: мы планируем доиграть сезонРПЛ прислушалась к рекомендации УЕФА о доигровке сезонаКлубы РПЛ определили дедлайн, после которого турнир доигран не будетНазвана оптимальная дата завершения РПЛГлавноеХабиб Нурмагомедов прокомментировал отмену боя с Тони ФергюсономДрачев отказался покидать СБР после письма с призывом об отставкеГлава РПЛ: мы планируем доиграть сезонГлавный тренер российских гимнастов заразился коронавирусом«Адмирал» собирается вернуться в КХЛНовости