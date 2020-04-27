РПЛ предложила возобновить сезон 21 или 28 июня

Как отмечается на сайте РПЛ, клубам российского первенства предложили два варианта календаря, которые основываются на рекомендациях УЕФА завершить национальные турниры 2 августа. Отмечается, в первом варианте матчи чемпионата России возобновятся с 21 июня.