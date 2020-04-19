РПЛ назвала приблизительные сроки возобновления чемпионата
Российская премьер-лига (РПЛ) на официальном сайте опубликовала позицию по вопросу возобновления чемпионата, приостановленного 17 марта. В заявлении говорится о том, что турнир приостановлен до 31 мая, но решение РФС может быть пересмотрено исходя из ситуации с пандемией COVID-19.В источнике
С чего всё начиналось
Представители Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщили у себя на официальном сайте, что пока что возобновление матчей высшей лиги футбольного чемпионата страны намечено на период с середины июня по середину июля.
Спорт-Экспресс вчера в 15:45