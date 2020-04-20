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РПЛ назвала приблизительные сроки возобновления чемпионата
by.Tribuna.com
  • Телеканал 360°0:30
  • Телеканал Санкт-Петербург0:41
  • Деловое.ТВ0:46
Турнир был приостановлен 17 марта после 22 туров, а РФС продлил паузу в соревнованиях до 31 мая. РПЛ сообщает, что сезон будет возобновлен, как только органы исполнительной власти снимут ограничения на проведение и организацию массовых мероприятий.В источнике
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С чего всё начиналось
Представители Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщили у себя на официальном сайте, что пока что возобновление матчей высшей лиги футбольного чемпионата страны намечено на период с середины июня по середину июля.
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