РПЛ назвала приблизительные сроки возобновления чемпионата

Турнир был приостановлен 17 марта после 22 туров, а РФС продлил паузу в соревнованиях до 31 мая. РПЛ сообщает, что сезон будет возобновлен, как только органы исполнительной власти снимут ограничения на проведение и организацию массовых мероприятий.