РПЛ назвала приблизительные сроки возобновления чемпионата
Турнир был приостановлен 17 марта после 22 туров, а РФС продлил паузу в соревнованиях до 31 мая. РПЛ сообщает, что сезон будет возобновлен, как только органы исполнительной власти снимут ограничения на проведение и организацию массовых мероприятий.В источнике
С чего всё начиналось
Представители Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщили у себя на официальном сайте, что пока что возобновление матчей высшей лиги футбольного чемпионата страны намечено на период с середины июня по середину июля.
Спорт-Экспресс вчера в 15:45