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Газета.RuГазета.Ru
Фанатов гостевых клубов не пустят на матчи чемпионата России
РБК
  • Piter.tv0:20
Болельщики гостевых команд не смогут попасть на трибуны на матчи чемпионата России, сообщается на официальном сайте турнира. Отмечается, что зрителей пустят на игры только при разрешении региональных властей.В источнике
С чего всё начиналось
Также «Матч ТВ» представил возможный формат показа матчей РПЛ на оставшуюся часть сезона и внес несколько предложений по производству дополнительного контента в условиях ограниченного доступа болельщиков на стадионы, сообщает официальный сайт лиги.
Sport24.ru 10:23 
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