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Глава РПЛ назвал дату возобновления чемпионата России по футболу
Мой Брянск
  • Вести.Ru3:45
  • РЕН ТВ0:30
  • Телеканал 360°0:25
  • Известия0:21
  • Piter.tv0:46
Накануне руководство лиги и Российского футбольного союза (РФС) провело совещание с клубами, которое было посвящено подготовке к доигрыванию чемпионата России по футболу. Клубам было предложено два варианта возобновления сезона – с 21 или 28 июня.В источнике
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С чего всё начиналось
Конкретного решения о том, как и когда заканчивать сезон, на нем не приняли, но набросали пару возможных сценариев – и выпустили официальное заявление.
Sports.ru 27 апреля в 10:41
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В РПЛ рассмотрели варианты завершения сезона

RT на русском 27 апреля в 18:24
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УЕФА поставил национальные лиги в позу для мытья полов. А сам остался в белом

Матч ТВ 27 апреля в 12:24
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Два сценария завершения сезона РПЛ: в лучшем из них футбол вернется 21 июня, а в худшем зафиксируют текущую таблицу

Sports.ru 27 апреля в 10:41
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