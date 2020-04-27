Глава РПЛ назвал дату возобновления чемпионата России по футболу

Накануне руководство лиги и Российского футбольного союза (РФС) провело совещание с клубами, которое было посвящено подготовке к доигрыванию чемпионата России по футболу. Клубам было предложено два варианта возобновления сезона – с 21 или 28 июня.