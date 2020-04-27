Глава РПЛ назвал дату возобновления чемпионата России по футболу
Накануне руководство лиги и Российского футбольного союза (РФС) провело совещание с клубами, которое было посвящено подготовке к доигрыванию чемпионата России по футболу. Клубам было предложено два варианта возобновления сезона – с 21 или 28 июня.В источнике
С чего всё начиналось
Конкретного решения о том, как и когда заканчивать сезон, на нем не приняли, но набросали пару возможных сценариев – и выпустили официальное заявление.
RT на русском 27 апреля в 18:24
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