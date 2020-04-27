НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Vprognoze.ruVprognoze.ru
РПЛ предложила возобновить сезон 21 или 28 июня
МР7.ру
  • Вести.Ru3:45
  • РЕН ТВ0:30
  • Телеканал 360°0:25
  • Известия0:21
  • Piter.tv0:46
Как отмечается на сайте РПЛ, клубам российского первенства предложили два варианта календаря, которые основываются на рекомендациях УЕФА завершить национальные турниры 2 августа. Отмечается, в первом варианте матчи чемпионата России возобновятся с 21 июня.В источнике
29
С чего всё начиналось
Конкретного решения о том, как и когда заканчивать сезон, на нем не приняли, но набросали пару возможных сценариев – и выпустили официальное заявление.
Sports.ru вчера в 10:41
Подробнее о событии
alt

В РПЛ рассмотрели варианты завершения сезона

RT на русском вчера в 18:24
alt

УЕФА поставил национальные лиги в позу для мытья полов. А сам остался в белом

Матч ТВ вчера в 12:24
alt

Два сценария завершения сезона РПЛ: в лучшем из них футбол вернется 21 июня, а в худшем зафиксируют текущую таблицу

Sports.ru вчера в 10:41
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости