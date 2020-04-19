РПЛ планирует возобновить чемпионат с середины июня по середину июля

Российская премьер-лига (РПЛ) планирует возобновить проведение чемпионата России по футболу в любую из недель с середины июня по середину июля, дата старта зависит от ситуации с распространением коронавируса, сообщается на сайте РПЛ.