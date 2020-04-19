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РПЛ планирует возобновить чемпионат с середины июня по середину июля
Область 45
  • Телеканал 360°0:30
  • Телеканал Санкт-Петербург0:41
Российская премьер-лига (РПЛ) планирует возобновить проведение чемпионата России по футболу в любую из недель с середины июня по середину июля, дата старта зависит от ситуации с распространением коронавируса, сообщается на сайте РПЛ.В источнике
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Вячеслав Колосков
Возобновление РПЛ с середины июня по середину июля вполне логично. Еврокубки планируют доиграть, даже в усеченном формате. Лишь самое неблагоприятное развитие ситуации способно заставить поменять решение.
С чего всё начиналось
Представители Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщили у себя на официальном сайте, что пока что возобновление матчей высшей лиги футбольного чемпионата страны намечено на период с середины июня по середину июля.
РБК 09:16
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