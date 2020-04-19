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РПЛ планирует возобновить чемпионат с середины июня по середину июля
Область 45
  • Телеканал 360°0:30
Российская премьер-лига (РПЛ) планирует возобновить проведение чемпионата России по футболу в любую из недель с середины июня по середину июля, дата старта зависит от ситуации с распространением коронавируса, сообщается на сайте РПЛ.В источнике
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С чего всё начиналось
«Союз европейских футбольных ассоциаций дал всем лигам рекомендацию доиграть сезон до конца, чтобы сохранить целостность соревнований и определить чемпиона, участников еврокубков и стыковых матчей, а также команды, которые покинут чемпионат, по спортивному принципу», — говорится в пресс-релизе РПЛ.
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РПЛ планирует возобновление сезона с середины июня до середины июля

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