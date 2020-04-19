НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
РБКРБК
РПЛ назвала возможные сроки возобновления чемпионата России по футболу
RT на русском
  • Телеканал 360°0:30
  • Телеканал Санкт-Петербург0:41
  • Деловое.ТВ0:46
Представители Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщили у себя на официальном сайте, что пока что возобновление матчей высшей лиги футбольного чемпионата страны намечено на период с середины июня по середину июля.В источнике
39
С чего всё начиналось
Представители Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщили у себя на официальном сайте, что пока что возобновление матчей высшей лиги футбольного чемпионата страны намечено на период с середины июня по середину июля.
РБК вчера в 09:16
Подробнее о событии
alt

РПЛ вернется в июне-июле, «Наполи» хочет Азмуна, Италия теряет на спорте 60 миллиардов

Советский спорт 01:00
alt

РПЛ хотят возобновить в июне-июле, сезон Ла Лиги не отменят, Дзюбу не ждут в «Тоттенхэме», воспоминания Карреры о «Спартаке» и другие новости утра

Sports.ru 00:00
alt

Футбол сыграет в «ящик». Пустые трибуны в конце сезона РПЛ — катастрофа?

Спорт-Экспресс вчера в 15:45
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости