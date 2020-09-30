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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
РПЛ объявила претендентов на награду лучшему тренеру месяца
Кубанские новости
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РПЛ посредством своего официального «Твиттера» объявила имена пяти специалистов, которые претендуют на звание лучшего тренера по итогам сентября.В источнике
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Мурад Мусаев из «Краснодара» стал претендентом на звание лучшего тренера месяца

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РПЛ объявила претендентов на награду лучшему тренеру месяца

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Семак и Тедеско претендуют на звание тренера месяца в РПЛ

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