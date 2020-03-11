РПЛ ограничила количество зрителей на матчах в Москве до 5 тыс человек

До пяти тысяч человек, включая зрителей, будут допущены на матчи чемпионата России по футболу в Москве до 10 апреля, сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).