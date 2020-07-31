НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Спартак» сыграет с ЦСКА в седьмом и 27-м турах РПЛ«Зенит» проведет первый матч нового сезона в РПЛ 11 августаЦСКА сыграет товарищеский матч с «Ротором» без зрителейДомашние матчи ФК «Химки» на старте сезона смогут посещать около 5,6 тыс. зрителей«Ростов» поделился расписанием игр на первые шесть туров следующего сезона РПЛГлавноеТарасова высказалась об уходе Косторной от Тутберидзе«Зенит» продлил контракт с ЖирковымСуд отложил заседание по жалобе на приговор по делу Кокорина и МамаеваАгент Бекао прокомментировал информацию о возвращении игрока в ЦСКАХюлькенберг выступит на Гран-при Великобритании за «Рейсинг Пойнт»Спорт-Экспресс«Спартак» и «Локомотив» сыграют 23 августаСпорт-Экспресс14Спорт-ЭкспрессТатар-информМатч ТВТелеканал КраснодарLiveSport.ruСпорт день за днемТульский футболКП - Санкт-ПетербургSoccer.ruФК РостовСпорт уик-эндMetaratingsSports.ruФутбол РоссииВ рамках 4-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» сыграет с «Локомотивом».В источнике Комментировать1Подробнее о событии РПЛ опубликовала полное расписание первых шести туровMetaratings 09:46Точное расписание матчей Тинькофф РПЛ с 1 по 6 турФК Ростов 09:39РПЛ опубликовала подробное расписание игр первых 6 туровРИА Новости 09:33рекламаЕщё по теме«Спартак» сыграет с ЦСКА в седьмом и 27-м турах РПЛ«Зенит» проведет первый матч нового сезона в РПЛ 11 августаЦСКА сыграет товарищеский матч с «Ротором» без зрителейДомашние матчи ФК «Химки» на старте сезона смогут посещать около 5,6 тыс. зрителей«Ростов» поделился расписанием игр на первые шесть туров следующего сезона РПЛГлавноеТарасова высказалась об уходе Косторной от Тутберидзе«Зенит» продлил контракт с ЖирковымСуд отложил заседание по жалобе на приговор по делу Кокорина и МамаеваАгент Бекао прокомментировал информацию о возвращении игрока в ЦСКАХюлькенберг выступит на Гран-при Великобритании за «Рейсинг Пойнт»Новости