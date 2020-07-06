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РПЛ перенесла матч «Ростова» против «Оренбурга»
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Матч «Оренбург» — «Ростов», который запланирован на 12 июля, перенесли на более позднее время, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги.В источнике
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Подробнее о событии
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ЦСКА: Марио вновь в основе. Кто отправится в запас?

Bobsoccer 03:41
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РПЛ изменила время начала матчей «Оренбурга» с ЦСКА и «Ростовом»

Sport24.ru вчера в 08:22 
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Время начала матчей «Оренбурга» с ЦСКА и «Ростовом» перенесено из-за высокой температуры

Sports.ru вчера в 07:58
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