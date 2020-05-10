РПЛ планирует получить разрешения о возвращении легионеров в Россию
Переговоры с руководством страны о возвращении в РФ иностранных футболистов отечественных команд для возобновления сезона ведет Российская премьер-лига (РПЛ). Об этом 10 мая в эфире «Матч ТВ» заявил директор по маркетингу РПЛ Евгений Савин.В источнике Все понимают, что надо завершить сезон. Со спортивной и экономической точки зрения. Важный этап — возвращения легионеров, всю информацию мы собрали. Ведем консультацию с профильными ведомствами, чтобы получить специальное разрешение для них. У нас позитивные ожидания от решения данного вопроса.
С чего всё начиналось
Директор по маркетингу Российской премьер-лиги (РПЛ) Евгений Савин сообщил в эфире «Матч ТВ», что лига консультируется с властями страны относительно возвращения иностранных футболистов отечественных клубов для возобновления сезона.