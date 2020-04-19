РПЛ планирует возобновить чемпионат с середины июня по середину июля
Российская премьер-лига (РПЛ) планирует возобновить проведение чемпионата России по футболу в любую из недель с середины июня по середину июля, дата старта зависит от ситуации с распространением коронавируса, сообщается на сайте РПЛ.В источнике Возобновление РПЛ с середины июня по середину июля вполне логично. Еврокубки планируют доиграть, даже в усеченном формате. Лишь самое неблагоприятное развитие ситуации способно заставить поменять решение.
С чего всё начиналось
Представители Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщили у себя на официальном сайте, что пока что возобновление матчей высшей лиги футбольного чемпионата страны намечено на период с середины июня по середину июля.