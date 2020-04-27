РПЛ предложила возобновить сезон 21 или 28 июня

Российская премьер-лига (РПЛ) может возобновить игры чемпионата 21 или 28 июня, сообщила пресс-служба первенства. Футбольным клубам предложили два варианта календаря, которые основаны на рекомендации Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) завершить национальные чемпионаты 2 августа.