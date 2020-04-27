НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
КоммерсантъКоммерсантъ
РПЛ предложила возобновить сезон 21 или 28 июня
Форпост Северо-Запад
  • Вести.Ru3:45
  • РЕН ТВ0:30
  • Телеканал 360°0:25
  • Известия0:21
  • Piter.tv0:46
Российская премьер-лига (РПЛ) может возобновить игры чемпионата 21 или 28 июня, сообщила пресс-служба первенства. Футбольным клубам предложили два варианта календаря, которые основаны на рекомендации Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) завершить национальные чемпионаты 2 августа.В источнике
17
С чего всё начиналось
Конкретного решения о том, как и когда заканчивать сезон, на нем не приняли, но набросали пару возможных сценариев – и выпустили официальное заявление.
Sports.ru 10:41
Подробнее о событии
alt

Два сценария завершения сезона РПЛ: в лучшем из них футбол вернется 21 июня, а в худшем зафиксируют текущую таблицу

Sports.ru 10:41
alt

Колосков: вариант с 18 командами в РПЛ допустим, но лишь на один сезон

РИА Новости 12:31
alt

Колосков считает реальным возобновление РПЛ в июне

RT на русском 11:17
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости