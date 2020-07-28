НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Первый канал» покажет матч за Суперкубок России«Спартак» сыграет с ЦСКА в седьмом и 27-м турах РПЛФинал Кубка России по футболу пройдет 12 маяРФС утвердил календарь РПЛ на новый сезонКалендарь чемпионата России составил компьютерГлавноеРПЛ представила календарь на новый сезонЛипницкая впервые показала новорожденную дочьДенис Черышев может перейти в «Зенит»Луческу возложил цветы к памятнику ЛобановскомуИгорь Осинькин: «Крылья Советов» находятся в тяжёлой ситуацииRT на русскомРПЛ представила календарь на новый сезонКП - Уфа126Телеканал Санкт-Петербург1:03Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь на сезон-2020/21. Календарь опубликован на сайте лиги. Матчи первого тура пройдут с 8 по 11 августа.В источнике Комментировать8Подробнее о событии Дерби всея Руси уже в сентябре, «Зенит» — «Спартак» — перед Новым годом. Главные даты календаря РПЛ-2020/21Sport24.ru 11:50 Павел Худяков: Концовка чемпионата тревожит, в остальном все нормальноСоветский спорт 11:13РПЛ назвала «теплые» и «холодные» регионыМатч ТВ 10:08рекламаЕщё по теме«Первый канал» покажет матч за Суперкубок России«Спартак» сыграет с ЦСКА в седьмом и 27-м турах РПЛФинал Кубка России по футболу пройдет 12 маяРФС утвердил календарь РПЛ на новый сезонКалендарь чемпионата России составил компьютерГлавноеРПЛ представила календарь на новый сезонЛипницкая впервые показала новорожденную дочьДенис Черышев может перейти в «Зенит»Луческу возложил цветы к памятнику ЛобановскомуИгорь Осинькин: «Крылья Советов» находятся в тяжёлой ситуацииНовости