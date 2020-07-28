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РПЛ представила календарь на новый сезон
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Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь на сезон-2020/21. Календарь опубликован на сайте лиги. Матчи первого тура пройдут с 8 по 11 августа.В источнике
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РПЛ назвала «теплые» и «холодные» регионы

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РПЛ представила календарь на новый сезон

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Опубликован календарь РПЛ-2020/21

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