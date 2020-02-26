РПЛ представила новый трофей турнира
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин в эфире телеканала Матч ТВ представил новый трофей чемпионата России. Новый кубок сделан из латуни, покрыт никелем и золотом. Масса трофея составляет 6 кг, а высота - 65 см.В источнике Зачем нужен новый трофей? В 2018 году уже был ребрендинг РПЛ и была создана программа визуального изменения всех атрибутов, одним из которых является кубок чемпионов. Также есть идея создания гимна РПЛ, чтобы его воспринимали также как гимн Лиги Чемпионов.