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Аргументы и ФактыАргументы и Факты
РПЛ представила новый трофей турнира
Радио Зенит
  • Вести.Ru3:41
  • Телеканал Санкт-Петербург0:29
  • Мой Брянск0:49
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин в эфире телеканала Матч ТВ представил новый трофей чемпионата России. Новый кубок сделан из латуни, покрыт никелем и золотом. Масса трофея составляет 6 кг, а высота - 65 см.В источнике
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Сергей Прядкин
Зачем нужен новый трофей? В 2018 году уже был ребрендинг РПЛ и была создана программа визуального изменения всех атрибутов, одним из которых является кубок чемпионов. Также есть идея создания гимна РПЛ, чтобы его воспринимали также как гимн Лиги Чемпионов.
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Состоялась презентация нового чемпионского кубка РПЛ. ФОТО

Sport.ru вчера в 11:59
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РПЛ представила новый трофей за победу в чемпионате

Sport24.ru вчера в 11:56 
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В РПЛ новый кубок: дизайн от студии Лебедева, золото – внутри. Впечатляет!

Sports.ru вчера в 12:49
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