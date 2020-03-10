РПЛ прокомментировала запрет на массовые мероприятия в Москве

Российская премьер-лига (РПЛ) будет выполнять указания мэра Москвы Сергея Собянина и в среду проведет совещание с Российским футбольным союзом (РФС) по вопросу запрета на проведение в столице массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек, сообщил президент лиги Сергей Прядкин.