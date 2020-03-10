НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
РИА НовостиРИА Новости
РПЛ прокомментировала запрет на массовые мероприятия в Москве
LiveSport.ru
  • Известия0:30
  • Москва 240:17
Российская премьер-лига (РПЛ) будет выполнять указания мэра Москвы Сергея Собянина и в среду проведет совещание с Российским футбольным союзом (РФС) по вопросу запрета на проведение в столице массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек, сообщил президент лиги Сергей Прядкин.В источнике
15
С чего всё начиналось
alt

В РПЛ прокомментировали запрет массовых мероприятий в Москве

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин прокомментировал решение мэра Москвы Сергея Собянина о запрете всех массовых мероприятий, в которых участвуют более 5 тысяч человек, до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19.
Чемпионат вчера в 13:53
Подробнее о событии
alt

РПЛ выполнит указ Собянина и проведет совещание с РФС

Москва 24 вчера в 15:21
alt

Пресс-атташе РПЛ: Будем исполнять указание мэра Москвы

Советский спорт вчера в 16:03 
alt

РПЛ опубликует календарь чемпионата до конца сезона в среду

Спорт-Экспресс вчера в 15:03
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости