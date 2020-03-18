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РПЛ рассматривает расширение трансферного окна
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Аренды тоже заканчиваются в конце мая. Трансферные окна четко фиксированы ФИФА.В источнике
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Трансферное окно футбольного чемпионата РФ может быть расширено из-за коронавируса

Экономика сегодня 20:09
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Прядкин: трансферное окно в чемпионате России по футболу может быть расширено

ТАСС Спорт 19:45
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РПЛ рассматривает расширение трансферного окна

Матч ТВ 18:10
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