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Футбольная премьер-лига может возобновиться в июле
РБК
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Чемпионат России по футболу может возобновиться летом. Руководители российский премьер-лиги готовы продолжить текущий сезон во второй половине июля 2020 года. До завершения турнира командам осталось сыграть по восемь матчей.В источнике
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С чего всё начиналось
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РПЛ рассматривает вариант возобновления сезона в июле

Как стало известно «Чемпионату», руководство Российской Премьер-Лиги (РПЛ) рассматривает возможность возобновления сезона во второй половине июля. При таком развитии событий следующий сезон начнётся в сентябре и, скорее всего, командам придётся играть по два матча в неделю.
Чемпионат 10:01
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РПЛ возобновят в середине апреля или в июле

Sport.ru 11:14
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СМИ: РПЛ рассматривает вариант возобновления сезона в июле

RT на русском 10:27
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Сезон-2019/20 в РПЛ могут возобновить в начале июня

Metaratings 10:15
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