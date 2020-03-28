Футбольная премьер-лига может возобновиться в июле
Чемпионат России по футболу может возобновиться летом. Руководители российский премьер-лиги готовы продолжить текущий сезон во второй половине июля 2020 года. До завершения турнира командам осталось сыграть по восемь матчей.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», руководство Российской Премьер-Лиги (РПЛ) рассматривает возможность возобновления сезона во второй половине июля. При таком развитии событий следующий сезон начнётся в сентябре и, скорее всего, командам придётся играть по два матча в неделю.