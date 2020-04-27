РПЛ рассматривает варианты возобновления сезона с 21 или 28 июня

Как сообщает пресс-служба РПЛ, клубам предложено два варианта календаря, основанных на рекомендациях УЕФА завершить чемпионаты к 3 августа. В одном старт намечен на 21 июня, другой предусматривает возобновление с 28 июня.