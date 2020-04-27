РПЛ предложила клубам возобновить футбольный сезон 21 или 28 июня

Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) предложило клубам два варианта доигровки нынешнего сезона, по которым турнир может возобновиться 21 или 28 июня, сообщается на официальном сайте РПЛ. Чемпионат России по футболу был прерван из-за пандемии коронавируса 17 марта.