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РПЛ предложила клубам возобновить футбольный сезон 21 или 28 июня
Нева Спорт
  • Вести.Ru3:45
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Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) предложило клубам два варианта доигровки нынешнего сезона, по которым турнир может возобновиться 21 или 28 июня, сообщается на официальном сайте РПЛ. Чемпионат России по футболу был прерван из-за пандемии коронавируса 17 марта.В источнике
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С чего всё начиналось
Конкретного решения о том, как и когда заканчивать сезон, на нем не приняли, но набросали пару возможных сценариев – и выпустили официальное заявление.
Sports.ru 10:41
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