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РПЛ рассматривает возможность доиграть сезон со зрителями
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Руководство Российской премьер-лиги рассмотрит вероятность завершения нынешнего сезона в присутствии зрителей. Как сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин, присутствие на стадионах зрителей станет возможным при благоприятной эпидемиологической обстановке.В источнике
Сергей Прядкин
Мы не теряем надежду, все заинтересованы, чтобы болельщики как можно скорее вернулись на стадионы. Если ситуация позволит, можно будет рассмотреть и такой вариант тоже. Все это может быть возможно только при разрешении властей и максимально строгом соответствии всем санитарным нормам.
С чего всё начиналось
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РПЛ готова рассмотреть возможность доигровки матчей чемпионата со зрителями

Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) готово рассмотреть возможность доигровки матчей чемпионата страны по футболу в сезоне-2019/20 в присутствии зрителей на стадионах, если к этому будет располагать эпидемиологическая ситуация. Об этом ТАСС сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
ТАСС Спорт 11:51
Подробнее о событии
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В руководстве РПЛ готовы рассмотреть вариант возобновления сезона со зрителями

Sport24.ru 13:20 
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Прядкин: руководство лиги готово рассмотреть возможность доигровки матчей РПЛ со зрителями

Футбол России 13:05
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Руководство РПЛ рассматривает возможность допуска зрителей на стадионы

Вести.Ru 12:31
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