РПЛ рассматривает возможность доиграть сезон со зрителями
Руководство Российской премьер-лиги рассмотрит вероятность завершения нынешнего сезона в присутствии зрителей. Как сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин, присутствие на стадионах зрителей станет возможным при благоприятной эпидемиологической обстановке.В источнике Это очень расстраивает, все понимают, что футбол без болельщиков на трибунах — совершенно другое зрелище, другая энергетика. Экономически это также большой удар по клубам, ведь приходится забывать о доходах в день матча. Но в первую очередь мы должны думать о здоровье людей.
С чего всё начиналось
Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) готово рассмотреть возможность доигровки матчей чемпионата страны по футболу в сезоне-2019/20 в присутствии зрителей на стадионах, если к этому будет располагать эпидемиологическая ситуация. Об этом ТАСС сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Футбол России вчера в 13:05