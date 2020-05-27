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РПЛ рассматривает возможность доиграть сезон со зрителями
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Руководство Российской премьер-лиги рассмотрит вероятность завершения нынешнего сезона в присутствии зрителей. Как сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин, присутствие на стадионах зрителей станет возможным при благоприятной эпидемиологической обстановке.В источнике
Сергей Прядкин
Это очень расстраивает, все понимают, что футбол без болельщиков на трибунах — совершенно другое зрелище, другая энергетика. Экономически это также большой удар по клубам, ведь приходится забывать о доходах в день матча. Но в первую очередь мы должны думать о здоровье людей.
С чего всё начиналось
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РПЛ готова рассмотреть возможность доигровки матчей чемпионата со зрителями

Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) готово рассмотреть возможность доигровки матчей чемпионата страны по футболу в сезоне-2019/20 в присутствии зрителей на стадионах, если к этому будет располагать эпидемиологическая ситуация. Об этом ТАСС сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
ТАСС Спорт вчера в 11:51
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Что известно о предложении вернуть зрителей на трибуны в РПЛ

RT на русском 01:33
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В руководстве РПЛ готовы рассмотреть вариант возобновления сезона со зрителями

Sport24.ru вчера в 13:20 
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Прядкин: руководство лиги готово рассмотреть возможность доигровки матчей РПЛ со зрителями

Футбол России вчера в 13:05
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