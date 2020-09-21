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Гостевым болельщикам разрешили посещать матчи РПЛ
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Гостевым болельщикам разрешили посещать матчи Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.В источнике
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РПЛ разрешила гостевым болельщикам посещать матчи

Чемпионат 08:42
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Клубы решили впустить болельщиков гостевых команд на матчи РПЛ

Матч ТВ 08:32
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«Тамбов» выделит для фанатов «Спартака» более 5% билетов на матч РПЛ

РИА Новости 09:07
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