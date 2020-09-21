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РПЛ разрешила гостевым болельщикам посещать матчи
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Споров по болельщикам было много, но большинство поддержало участие болельщиков приезжающих команд в матче. Группу по ТВ-правам создали, чтобы в перспективе права стоили дороже.В источнике
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РПЛ разрешила гостевым болельщикам посещать матчи

Чемпионат 08:42
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Клубы решили впустить болельщиков гостевых команд на матчи РПЛ

Матч ТВ 08:32
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В РПЛ проголосовали за гостевую квоту на матчи в размере 5% от допустимого количества зрителей

Футбол России 09:31
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