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Роспотребнадзор разрешил проводить футбольные матчи со зрителями
КП - Самара
  • Телеканал 360°0:14
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  • Москва 240:23
  • Городовой0:35
Российский футбольный союз (РФС) согласовал с Роспотребнадзором возможность возобновления тренировок и проведения матчей Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-лиги сезона 2019–2020, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Роспотребнадзор также разрешил пускать на матчи зрителей.В источнике
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Дмитрий Чернышенко
российский предприниматель
Игроки, и болельщики соскучились по живым эмоциям матчей и шуму трибун. Скоро все это вернется.Национальная служба новостей13:47
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Сколько зрителей смогут посетить матчи РПЛ: расклад по всем стадионам лиги

Sport.ru 12:14
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Роспотребнадзор согласовал регламент возобновления РПЛ. В него включен ежедневный медицинский осмотр

Sport24.ru 11:37 
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Роспотребнадзор согласовал регламент возобновления РПЛ. Он включает ежедневный осмотр и социальное дистанцирование

Sports.ru 12:00
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