Роспотребнадзор разрешил проводить футбольные матчи со зрителями
Российский футбольный союз (РФС) согласовал с Роспотребнадзором возможность возобновления тренировок и проведения матчей Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-лиги сезона 2019–2020, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Роспотребнадзор также разрешил пускать на матчи зрителей.В источнике Игроки, и болельщики соскучились по живым эмоциям матчей и шуму трибун. Скоро все это вернется.Национальная служба новостей13:47