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РИА НовостиРИА Новости
РПЛ ограничила количество зрителей на матчах в Москве до 5 тыс человек
РБК
  • Москва 240:17
До пяти тысяч человек, включая зрителей, будут допущены на матчи чемпионата России по футболу в Москве до 10 апреля, сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
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В Москве введены ограничения. На матчи РПЛ будут допускать до 5000 человек

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Матчи чемпионата России по футболу в Москве посетит не более 5000 человек

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РПЛ объявила порядок допуска болельщиков на матчи в Москве из-за вируса

РБК 13:10
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