РПЛ стала худшей из топ-6 лиг Европы по доходам от матчей

Российская Премьер-лига потеряла за сезон-2018/19 61 млн евро по сравнению с предыдущим отчётным циклом. По информации источника, доходы РПЛ снизились на 8%, но лига сумела остаться в топ-6 европейских чемпионатов по уровню дохода. Премьер-лига по этому показателю заняла последнее, шестое место.