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РПЛ стала худшей из топ-6 лиг Европы по доходам от матчей
Спорт день за днем
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Российская Премьер-лига потеряла за сезон-2018/19 61 млн евро по сравнению с предыдущим отчётным циклом. По информации источника, доходы РПЛ снизились на 8%, но лига сумела остаться в топ-6 европейских чемпионатов по уровню дохода. Премьер-лига по этому показателю заняла последнее, шестое место.В источнике
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С чего всё начиналось
К российской Премьер-лиге приблизилась высшая лига Турции (7 место), которая показала прибыль в размере 748 млн евро и рост в 2 процента против показателей предыдущего года, утверждает РБК.
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