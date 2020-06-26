РПЛ: все тесты «Динамо» на коронавирус за неделю были отрицательные

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Футболисты московского "Динамо" находились в последние дни на изоляции на своей базе в Новогорске и ежедневно сдавали тесты на коронавирус, которые были отрицательными, Роспотребнадзор должен до конца дня отправить в клуб новое предписание, заявил глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин. В источнике