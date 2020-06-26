НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
РИА НовостиРИА Новости
РПЛ: все тесты «Динамо» на коронавирус за неделю были отрицательные
RT на русском
  • RT на русском
  • Спорт-Экспресс
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Футбол России
  • Газета.Ru
  • Metaratings
  • Евро-футбол.ру
Футболисты московского "Динамо" находились в последние дни на изоляции на своей базе в Новогорске и ежедневно сдавали тесты на коронавирус, которые были отрицательными, Роспотребнадзор должен до конца дня отправить в клуб новое предписание, заявил глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.В источнике
С чего всё начиналось
"В настоящее время местный Роспотребнадзор готовит новое предписание, которое поступит в московский клуб до конца сегодняшнего дня", - приводит слова Прядкина официальный сайт РПЛ.
Газета.Ru 11:17
Подробнее о событии
alt

Глава РПЛ высказался о ситуации с проведением матча «Динамо» - ЦСКА

Газета.Ru 11:17
alt

РПЛ: все тесты «Динамо» на коронавирус за неделю были отрицательные

РИА Новости 11:12
alt

Прядкин: у игроков «Динамо» отрицательные результаты тестов на коронавирус

Чемпионат 11:10
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости