РПЛ: все тесты «Динамо» на коронавирус за неделю были отрицательные
Футболисты московского "Динамо" находились в последние дни на изоляции на своей базе в Новогорске и ежедневно сдавали тесты на коронавирус, которые были отрицательными, Роспотребнадзор должен до конца дня отправить в клуб новое предписание, заявил глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.В источнике
С чего всё начиналось
"В настоящее время местный Роспотребнадзор готовит новое предписание, которое поступит в московский клуб до конца сегодняшнего дня", - приводит слова Прядкина официальный сайт РПЛ.