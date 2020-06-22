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РУСАДА ещё не проводило тестирований игроков РПЛ
ФК Ростов
  • ФК Ростов
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не проводило тестирование игроков клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) на матчах 23-го тура, которые проходили с 19 по 21 июня.В источнике
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Кокорин, Заболотный и Набиуллин включены в сборную тура РПЛ после разгрома молодежи «Ростова» со счетом 10:1

Sport24.ru 08:43 
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РУСАДА ещё не проводило тестирований игроков РПЛ

RT на русском 08:03
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"На месте "Сочи" не вышел бы на поле!" Тренер молодежки "Ростова" о нашумевшем матче РПЛ

ТАСС Спорт 06:24
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