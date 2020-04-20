Работы по подготовке «Газпром Арены» к турнирам УЕФА приостановлены

Подготовка домашнего стадиона ФК «Зенит» «Газпром Арены» к финалу Лиги чемпионов сезона — 2020/21 и матчам чемпионата Европы — 2020, которые перенесли из-за пандемии, поставлена на паузу, передаёт ТАСС со ссылкой на слова гендиректора стадиона Владимира Литвинова.