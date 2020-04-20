Работы по подготовке «Газпром Арены» к турнирам УЕФА приостановлены
Подготовка домашнего стадиона ФК «Зенит» «Газпром Арены» к финалу Лиги чемпионов сезона — 2020/21 и матчам чемпионата Европы — 2020, которые перенесли из-за пандемии, поставлена на паузу, передаёт ТАСС со ссылкой на слова гендиректора стадиона Владимира Литвинова.В источнике
С чего всё начиналось
Подготовка домашнего стадиона футбольного клуба "Зенит" "Газпром Арены" к финалу Лиги чемпионов сезона-2020/21 и матчам перенесенного на год из-за пандемии коронавируса чемпионата Европы - 2020 приостановлена. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор арены Владимир Литвинов.