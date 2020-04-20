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Работы по подготовке «Газпром Арены» к турнирам УЕФА приостановлены
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Подготовка домашнего стадиона ФК «Зенит» «Газпром Арены» к финалу Лиги чемпионов сезона — 2020/21 и матчам чемпионата Европы — 2020, которые перенесли из-за пандемии, поставлена на паузу, передаёт ТАСС со ссылкой на слова гендиректора стадиона Владимира Литвинова.В источнике
С чего всё начиналось
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Работа по подготовке «Газпром Арены» к турнирам УЕФА приостановлена

Подготовка домашнего стадиона футбольного клуба "Зенит" "Газпром Арены" к финалу Лиги чемпионов сезона-2020/21 и матчам перенесенного на год из-за пандемии коронавируса чемпионата Европы - 2020 приостановлена. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор арены Владимир Литвинов.
ТАСС Спорт 09:09
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Шесть футбольных матчей Чемпионата Европы пройдут через год на стадионе «Газпром Арена»

Невские Новости 13:14
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«Газпром Арена» приостановила процесс подготовки к финалу ЛЧ и Евро-2020

Soccernews.ru 10:23
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«Газпром Арена» приостановила работы по подготовке к Евро-2020 и финалу ЛЧ

Sport24.ru 10:08 
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