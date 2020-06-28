НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Газета.RuГазета.Ru
Радимов - о Талалаеве: предавший раз, обязательно предаст еще
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • Sports.ru
  • Спорт день за днем
  • Спорт уик-энд
  • Газета.Ru
  • Матч ТВ
  • Metaratings
  • Нева Спорт
  • Футбол России
Наставник петербургского клуба "Зенит-2" Владислав Радимов высказался о возможном назначении Андрея Талалаева на пост тренера самарских "Крыльев Советов".В источнике
4
Подробнее о событии
alt

Владислав Радимов: Талалаев в «Крыльях Советов»? Понятно же, что он кинет и их!

Спорт день за днем 09:40
alt

Радимов — о назначении Талалаева: «Предавший раз, обязательно предаст ещё»

Soccer.ru 09:02
alt

Радимов: понятно, что Талалаев кинет и «Крылья Советов»! Предавший раз, предаст ещё

Чемпионат 08:46
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости