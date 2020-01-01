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Радимов: Талалаев кинет «Крылья Советов», как сделал это с «Химками»
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Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал возможное назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера «Крыльев Советов».В источнике
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Подробнее о событии
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Владислав Радимов: Талалаев в «Крыльях Советов»? Понятно же, что он кинет и их!

Спорт день за днем 09:40
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Радимов — о назначении Талалаева: «Предавший раз, обязательно предаст ещё»

Soccer.ru 09:02
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Радимов: понятно, что Талалаев кинет и «Крылья Советов»! Предавший раз, предаст ещё

Чемпионат 08:46
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