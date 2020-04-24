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Радимов доставил продукты ветеранам «Зенита» во время карантина
Gazeta.SPb
  • Gazeta.SPb
  • Нева Спорт
  • Матч ТВ
Тренер «Зенита-2» и бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов помог в доставке свежих продуктов ветеранам «Зенита».В источнике
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По стопам Аршавина: Владислав Радимов привез продукты ветеранам «Зенита»

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