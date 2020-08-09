НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Газета.RuГазета.Ru
Родченков обвинил экс-врача «Зенита» в участии в допинг-программе
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Спорт день за днем
  • Metaratings
  • Нева Спорт
  • ГЛАС.RU
  • Газета.Ru
  • Soccernews.ru
  • RT на русском
  • Футбол России
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Спорт уик-энд
  • Евро-футбол.ру
  • Чемпионат
  • МР7.ру
  • Телеканал 360°
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков обвинил бывшего врача петербургского "Зенита" Сергея Пухова в участии в допинг-программе.В источнике
10
Подробнее о событии
alt

Родченкова не остановить. Теперь он рассказал историю про врача в клубном футболе

Спорт-Экспресс 05:55
alt

Радимов о словах Родченкова про «Зенит»: «Нас проверяли после каждой еврокубковой игры. Пухов – нормальный врач»

Sports.ru 05:45
alt

Радимов прокомментировал обвинения Родченкова в адрес бывшего врача «Зенита»

Футбол России 06:42
реклама
Главное
Новости